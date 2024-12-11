Силовики провели миграционный рейд на стройке жилых домов в Петербурге

Среди работников выявили 14 лиц, которые нарушили миграционное законодательство.

Расследование уголовного дела по факту организации нелегальной миграции 21 тыс иностранных граждан привело правоохранителей на стройку жилого дома. В ходе рейда петербургские силовики задержали 14 лиц, – рассказали в ГСУ СК России по Северной столице.

Напомним, что в конце ноября следствием был задержан один из организаторов схемы нелегальной миграции через аэропорт Пулково. По данным следователей, через незаконный "канал миграции" прошло более 21 тыс иностранных граждан. Допрошенный в ходе расследования этого дела свидетель показал, что нелегальные мигранты работают на стройке многоквартирных домов. Сегодня силовики навестили один из таких объектов.

Следователями у работников выявлены нарушения законодательства в сфере миграции: установлены 14 иностранных граждан, в отношении 9 из которых сотрудниками полиции составлены протоколы о привлечении их к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП (нарушение иностранным гражданином режима пребывания в РФ), в отношении 5 мигрантов решается вопрос о выдворении их с территории Российской Федерации. ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Материалы миграционного рейда, подтверждающие нарушения законодательства, направлены в правоохранительные органы для привлечения задержанных лиц к административной ответственности.

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Видео и фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу