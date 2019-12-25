Ученые развеяли миф об эффективности диеты в зависимости от группы крови

Долгое время считалось, что людям с одной группой крови следует есть больше мяса, с другой — снизить его потребление в пользу растительного белка.

Долгое время считалось, что людям с одной группой крови следует есть больше мяса, с другой — снизить его потребление в пользу растительного белка. Американские ученые выяснили, что питание по группе крови не улучшает состояния здоровья. Результаты эксперимента опубликованы в журнале Академии питания и диетологии США.

В течение 16 недель одна группа добровольцев с лишним весом придерживалась растительного рациона, а вторая осталась на привычном питании. В каждой из них были люди всех групп крови.

Согласно подходу диеты по группе крови, растительный рацион рекомендован людям с I группой, со II лучше потреблять больше мяса. Оказалось, что употребление растительной пищи одинаково хорошо влияет на все группы крови, чего нельзя сказать о мясе. Употребление или не употребление мяса зависит от иных факторов здоровья, но не от группы крови.

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