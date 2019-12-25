Куда сходить на Масленицу в Петербурге: программа мероприятий

Масленица в этом году отмечается с 8 по 14 марта. Piter.tv рассказывает, где поесть вкусных блинов и посмотреть на сожжение чучела.

ЦПКиО им. С.М. Кирова (Елагин остров) 14 марта гостеприимно встретит петербуржцев, чтобы проводить зиму, приблизить весну и загадать заветные желания. В центральной части парка будут организованы масленичные игрища и забавы. На большой ярмарке посетителям предложат блины, домашние пироги и горячие мясные закуски. Завершатся гуляния сожжением огромного чучела Масленицы. Полная программа в основной группе мероприятия в социальной сети "ВКонтакте". Также во дворе Конюшенного корпуса на Елагином острове установили необычный арт-объект – почтовый ящик в виде черного сердца. Написать или нарисовать послание и опустить его в почтовый ящик может каждый желающий с 5 по 11 марта, 14 марта в парке пройдет церемония сожжения чучела Масленицы, а вместе с ним всех бед и неудач, которые будут заключены в черном сердце.

В Музее стрит-арта 14 марта пройдет перформанс "Гори оно все синим пламенем": эпичный поджог в честь конца Масленичной недели. На перформансе художника Антона Польского сгорит ВСЁ. Созданная командой картонно-деревянная конструкция размером 8х4 метра будет пламенеть, символизируя собой прощание со всем, что давно пора простить и отпустить. Перформанс начнется в 14:30. Посетить событие можно только до или после часовой экскурсии по постоянной экспозиции Музея: в 13:00 или 15:00. Других экскурсий в этот день не будет. Между туром по Музею и зрелищем вас ждет фудкорт с блинами и горячим глинтвейном.

В парке им. Бабушкина (Парк Сказок) 13 и 14 марта Масленицу проводят с катком, гусиными боями, фотосессией с хаски и розыгрышами призов. Начало 13 и 14 марта с 13:00, вход свободный.

Диво остров 14 марта приглашает весело отпраздновать Масленицу. Посетителей ждет ямарка веселья от Бабок Ëжек; конкурс ледорубов; обжорный ряд; хороводы, перетягивание каната, бой подушками, хождение на ходулях, метание валенка. В конце программы зрителей ждëт традиционное сожжение Масленицы. Вход на мероприятие свободный.

МОТОмасленица – это зрелищная Масленица от байкерских клубов. В этом году мероприятие состоится в субботу, 13 марта 2021 года на Песочной улице, 1. В программе: огненное шоу, суперлотерея, конкурсы и призы, масленичные забавы, песни и танцы, сжигание соломенного чучела, а еще отдельная программа для юных участников мероприятия. Вход на событие будет открыт с 12:00, а начнется всё с 12:00 (сборы – с 11:00).

Масленица в парке 300-летия. Помимо развлекательных активностей (аттракционов, мастер-классов, эстафет для всей семьи, конкурсной программы, гастрофестиваля русской кухни), здесь также пройдёт свето-пиротехническое шоу и грандиозный фейерверк. Праздник начнется 14 марта в 15:00.

В Южно-Приморском парке (у фонтанов) также отпразднуют Масленицу 14 марта. Провожать зиму и встречать весну начнут с 12:00 часов: программа откроется народными забавами и выступлениями фольклорных коллективов.

Петропавловская крепость: Масленица 2021

Увы, Петропавловская крепость в этом году не празднует Масленицу.

Безопасная Масленица: как вести себя на кухне, на уличных гуляниях и в храме.

Фото: ВКонтакте/ Шуми, Масленица! Народные гуляния