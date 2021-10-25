Главврач Госпиталя для ветеранов войн рассказал, как медучреждения помогают друг другу в пандемию

Руководители разных медицинских учреждений обменивались с друг другом средствами индивидуальной защиты.

Главный врач Госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов рассказал о том, чему его научила пандемия коронавируса. С ним пообщался "Петербургский дневник".

По словам Кабанов, медицинские работники поняли, "кто есть кто". Речь идет и о коллективе, и о медицинской службе Петербурга в целом. Сотрудники разных учреждений помогали друг друга, делились средствами индивидуальной защиты.

Заканчивались респираторы, я звонил в Боткинскую, и Денис Гусев мне давал в долг на 3-4 дня. Чем-то менялись со Второй больницей, что-то друг у друга одалживали, потом отдавали. Главврачи делились всем, что было, под честное слово, без расписок, без оформления – на это не было времени. Максим Кабанов, главврач Боткинской больницы.

Главный врач рассказал, что стационары помогали друг другу выживать. Сейчас при необходимости эта помощь продолжается.

У Госпиталя для ветеранов войн четыре площадки. Первым был корпус на Народной улице. Позже открылся стационар-трансформер. Также учреждение отвечает за корпуса в "Ленэкспо", в которым лечат больных коронавирусом. Недавно в Госпитале для ветеранов войн после ремонта открылось отделение гериатрии.

Фото: Piter.TV