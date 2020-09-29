В Госпитале для ветеранов войн после ремонта открылось отделение гериатрии

Отделение было открыто в январе прошлого года.

В Центре лечения жителей блокадного Ленинграда при Госпитале для ветеранов войн после ремонта открылось отделение гериатрии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

В отделении провели ремонт, закупили новое оборудование (функциональные кровати и тумбочки к ним), также каждый пациент имеет кнопку персонального вызова медработника. Помещение полностью адаптировали для пожилых и маломобильных граждан.

Гериатрическое отделение на 40 мест открылось в январе прошлого года. В отделении пациенты сразу с несколькими хроническими заболеваниями смогут пройти обследование, лечение и реабилитацию. В прошлом году лечение здесь прошли 364 человека, в этом году – уже 401 человек.

В Петербурге проживает около 1,5 млн пожилых людей. Старейшая петербурженка (108 лет) проживает в Приморском районе.

Ранее мы писали, что в петербургской поликлинике №39 появилось новое оборудование.

Фото: gvv-spb.ru