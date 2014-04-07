В Петербурге в 2022 году стартуют съемки фильма о детстве Майора Грома

Зрители увидят на экранах приквел в 2023 году.

Весной 2022 года в Петербурге начнутся съемки фильма о детстве Майора Грома. Режиссером проекта снова станет Олег Трофим. Об этом сообщили на фестивале "Bubble Comics Con" в Москве.

В проекте от Bubble Studios "Майор Гром: Трудное детство" появятся новые персонажи, которые будут иметь значение в жизни главного героя. Известно, что за фильм о маленьком Игоре и его отце взялись команды "Кинопоиск" и Bubble. Картина выйдет в свет в начале 2023 года.

Напомним, что "Чумной Доктор" стал самым популярным фильмом на Netflix в июле. Сюжет фильма основан на одноименном российском комиксе издательства Bubble Comics. История рассказывает о противостоянии майора полиции Игоря Грома и Чумного Доктора. Главную роль сыграл Тихон Жизневский. Ради этого ему пришлось изменить внешность: он похудел, подстригся и перекрасил волосы в черный цвет.

Ранее на Piter.tv сообщили, что вышел новый трейлер триквела "Фантастических тварей".

Фото: ВКонтакте, Комиксы BUBBLE