Диетолог Мухина назвала лучший способ приготовления мяса

Врач-диетолог Марият Мухина назвала лучший способ приготовления мяса. Об этом доктор медицинских наук рассказала в интервью радио Sputnik.

По словам специалиста, организм человека нуждается в очень небольшом количестве животного белка. Чтобы определить, сколько можно есть мясных продуктов в день, нужно умножить свой вес на коэффициент 3. Например, при весе в 60 килограммов можно есть 180 граммов мясных продуктов.

Небольшие объемы мясных блюд диетолог рекомендует компенсировать за счет добавления в фарш или рубленое мясо различных овощей. Это позволит не только увеличить объем мясного блюда, но и улучшить его питательный состав. Оптимальное блюдо для органов ЖКТ – котлета, приготовленная на пару.

В конце апреля диетолог Дианова предупредила о вреде обезжиренных продуктов.

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