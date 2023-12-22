Суд ликвидировал общество эстонской культуры в Петербурге

Иск был подан по просьбе самой организации.

Санкт-Петербургский городской суд ликвидировал общественную организацию "Санкт-Петербургское общество эстонской культуры" по иску регионального управления Министерства юстиции РФ. Об этом 28 марта пишет ТАСС, ссылаясь на объединенную пресс-службу городских судов.

Суд административный иск удовлетворил, ликвидировал общественную организацию "Санкт-Петербургское общество эстонской культуры" с исключением сведений о ней из Единого госреестра юридических лиц. Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Иск был подан по просьбе самого эстонского общества. Проверка, проведенная в августе прошлого года, выявила в его деятельности нарушения: устав организации не соответствовал требованиям действующего законодательства РФ, общество не сообщило в Министерство юстиции об изменении сведений о себе в реестре юридических лиц и не представило ежегодную отчетность за 2020-2022 годы.

В группе "Санкт-Петербургского общества эстонской культуры" во "ВКонтакте" отмечается, что целями деятельности организации являлись "сохранение, развитие, популяризация эстонской национальной культуры и ознакомление членов общества и жителей Петербурга с историей, географией, народными традициями Эстонии, жизнью и творчеством выдающихся деятелей".

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Фото: Piter.TV