В Петербурге хотят через суд закрыть общество эстонской культуры

Отмечается, что истец потребовал ликвидировать организацию и исключить сведения о ней из ЕГРЮЛ.

Санкт-Петербургский городской суд 26 февраля зарегистрировал административный иск ГУ Министерства юстиции РФ по Петербургу и Ленобласти к общественной организации "Санкт-Петербургское общество эстонской культуры". Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Суд принял иск к производству. Отмечается, что истец потребовал ликвидировать организацию и исключить сведения о ней из ЕГРЮЛ.

О дате судебного заседания по этому иску неизвестно.

В группе "Санкт-Петербургского общества эстонской культуры" во "ВКонтакте" сказано, что целями деятельности организации являются "сохранение, развитие, популяризация эстонской национальной культуры и ознакомление членов общества и жителей Петербурга с историей, географией, народными традициями Эстонии, жизнью и творчеством выдающихся деятелей". При обществе работают курсы эстонского языка, действует детская Воскресная школа.

Ранее мы рассказывали о том, что русско-финскую школу Восточной Финляндии планируют закрыть.

Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербургское общество эстонской культуры