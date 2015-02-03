"Стыдно и неудобно". Чем обернулось закрытие сети магазинов "Like Market"

Бывшая сотрудница продуктового магазина обратилась в Piter.TV c рассказом о том, что до сих пор полностью не получила выплаты за весенние месяцы. Владельцы говорят, что все обстоит иначе.

Закрывшаяся сеть продуктовых магазинов "Like Market" оставила после себя неприятный осадок у бывших сотрудников в виде задолженностей по зарплате. Владельцы магазина согласны, что проблема есть, но все же утверждают, что "кидать на деньги" бывших сотрудников не собираются. Piter.TV разбирался в ситуации вокруг продуктовой сети, которая прожила в Петербурге меньше года.

Елена Ростункова, товаровед, работала в магазине на Доблести, 9 с его открытия в конце 2020-го года. По ее словам, проблемы с выплатой зарплаты возникли с самого начала, но тогда задержка была терпимой — 1-2 недели. После Нового года ситуация ухудшилась: сотрудники не получали выплаты 1-1,5 месяца.

Последние три месяца до закрытия все сотрудники, в том числе и я, не получили зарплату. Как я позже узнала, даже не делали ведомость на получение в дальнейшем. Елена Ростункова, бывший сотрудник "Like Market".

С такой же ситуацией столкнулась и ее коллега, продавец Виктория Чудовская. Она пришла в магазин в марте и проработала там 2,5 месяца. За это время девушка получила 5 тысяч рублей. Общая задолженность составила 34 тыс. рублей, в случае с Еленой — 40 тыс. рублей. В процессе создания материала Piter.TV обратил внимание владельцев магазина на задолженность. По словам представителя ООО "Профессиональный стандарт плюс" Антона Новицкого, Елена Ростункова получила часть средств сегодня, 3-го сентября. Сама Елена информацию об этом не подтвердила. По ее словам, деньги пока не приходили. С Викторией Чудовской дела обстоят сложнее из-за нюансов с документами.

При закрытии магазина на Доблести директор Марина Канаева предложила сотрудникам в качестве альтернативы забрать часть зарплаты продуктами. О ситуации в магазине на Малой Посадкой писал "Мой район".

Видео: предоставлено Викторией Чудовской

В июне бухгалтером была Алла Борисовна. В первое время она поддерживала общение с сотрудниками и обещала разрешить ситуацию, но позже стала делать вид, что не имеет к ней никакого отношения. В переписке с Викторией Чудовской, которая есть в распоряжении Piter.TV, бухгалтер заявила о том, что не знает девушку, и попросила перестать ей писать.

Когда "Like Market" еще работал, сотрудники надеялись, что зарплату все же получат, кто-то рассчитывал на дальнейшее повышение. При закрытии первоочередной задачей было сдать товар и отчитаться по нему, а затем уже заниматься зарплатой. Когда стало понятно, что ситуация так быстро не решится, сотрудники начали писать коллективные обращения в различные органы — прокуратуру, полицию, трудовую инспекция. Виктория утверждает, что ни один из них не ответил.

Марина Канаева в разговоре с Piter.TV скептически отнеслась к тому, чтобы ходить по инстанциям. По ее словам, она вместе с большинством сотрудников перешла в новый магазин и получила деньги. По словам Канаевой, она тоже наемный рабочий и оказалась жертвой ситуации, но времени на разборки нет, так как нужно работать и зарабатывать. Женщина отметила, что еще стоит подумать, кому выплачивать зарплату, а кому — нет, так как не все работники относились к своим обязанностям ответственно. После закрытия персоналу предложили пройти обучение в "Eurospar", чтобы в дальнейшем работать в новых магазинах.

Отметим, что часть сотрудников была трудоустроена в ООО "Профессиональный стандарт плюс" — учредителе "Like Market", а часть числилась в аутсорсинговой компании ООО "Алекс Групп". По словам гендиректора второй организации, Александра Семенова, большинство сотрудников уже получили выплаты. С оставшимися обязательно рассчитаются, заявил он. Семенов назвал ситуацию "стыдной и неудобной", но отметил, что это бизнес, и такие ситуации случаются. Мужчина также указал на то, что не все сотрудники вели себя профессионально: приходили на работу в нетрезвом виде или не приходили вовсе.

Представитель ООО "Профессиональный стандарт плюс" Антон Новицкий назвал заявления бывших сотрудников клеветой. Он сообщил о том, что выплаты продолжаются, но в порядке очереди. Речь идет о больших суммах, так сразу рассчитаться со всеми невозможно. Кроме того, по словам владельца, к сотрудникам тоже есть ряд претезий: в магазинах было повальное воровство, которое оставило после себя миллионные убытки. В отношении персонала будут возбуждены уголовные дела.

По ряду причин магазинам пришлось закрыться, но мы не собираемся банкротиться. Сейчас мы не рассчитались только за последний месяц. Некоторые магазины закрываются и некрасиво поступают с работниками, но у нас не так. Мы рассчитаемся со всеми сотрудниками и поставщиками. владелец "Like Market".

По каким именно причинам закрылись 7 магазинов, Антон Новицкий уточнять не стал. По мнению гендиректора ООО "Алекс Групп", причина провала могла заключаться в отсутствии структуры.

В "Яндексе" у магазинов была низкая оценка и много негативных отзывов. Большинство из них связаны с пустыми полками и небольшим ассортиментом.

Теперь на месте "Лайков" должны появиться "EuroSpar". Возможно, не на всех. Известно, что новый магазин откроется как минимум в Кудрово и Сестрорецке. На магазине в Курортном районе уже повесили анонсирующую вывеску.

По информации "Яндекса", "Like Market" в Ленобласти до сих пор работает, однако корреспондент Piter.TV пришел к закрытым дверям. Товар еще не вывозили.

Фото: Piter.TV