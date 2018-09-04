Лев в крымском сафари набросился на людей

После этого он облизал и заообнимал всех туристов.

В крымском сафари-парке "Тайган" лев запрыгнул к людям в открытую машину во время экскурсии. Об этом сообщают в социальных сетях.

Он, как полноправный царь зверей согнал с места водителя и стал требовать нежности и ласки от пассажиров. И уйти от него было не так-то просто, Филя (так зовут льва) то и дело преграждал путь, снова лез обниматься. Спастись от ненасытного хищника удалось только уговорами, чесанием за ушком и ответными обнимашками.

Парк "Тайган" - первый парк львов в Европе, подобных парков раньше здесь никогда не создавалось. Около 60 африканских львов свободно живут на площади более чем 30 гектаров. Подобные парки не редкость в африканских странах, но сделать такой парк в Крыму было чем-то новым. Животных собирали в это место в течение 5 лет из разных зоопарков Украины, Европы и России, даже есть уникальные белые львы, которых нет ни в одном зоопарке СНГ.

Ранее в ЮАР путешественник вытащил из трясины антилопу

Видео: Татьяна Алексагина/ Youtube