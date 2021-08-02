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Видео: летучая мышь залетела в квартиру в Шушарах

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Редко, но летучие мыши все же залетают в квартиры в Петербурге.

В квартиру в жилом доме в Шушарах залетела летучая мышь. Поймать незваную гостью пытался кот.

Мышь заметили в доме №26 на Школьной улице. Присутствие людей не смутило животное. Мышь смогла удержаться даже на стене без заметных зацепок. Все это время за ней наблюдал кот и, похоже, хотел наброситься. 

Ранее на фасаде дома летучую мышь заметили на Парнасе. В Купчино рукокрылое терроризировало хозяйку квартиры и летало по помещению. 

Видео: ВКонтакте / Шушары 

Фото: ВКонтакте / Алексей Антонов

Теги: летучая мышь, шушары
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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