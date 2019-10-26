Петербурженка сняла летучую мышь в своей квартире на видео

Ловить пришлось сразу же двух, с одной из них помог кот.

В одну из жилых квартир в Купчино залетели неожиданные гостьи ― летучие мыши. Об этом сообщила хозяйка квартиры в социальной сети. На своей странице она подробно описала встречу с животным.

Сперва всё было как обычно ― я проветрила перед сном комнату и легла спать. Сквозь дрему слышу ― натяжной потолок кто-то задевает крыльями. Ну, ночная бабочка, очевидно. Судя по звукам, крупная. написала Лидия Шубина.

Включив свет, оказалось, что это летучая мышь. Для того, чтобы выпроводить ее, хозяйка надела перчатки. Летучая мышь не хотела так быстро уходить.

В общем, первая попытка выдворить оказалась неудачной ― у меня не хватило решимости быстро схватить этого монстрика и он, улизнув, снова заметался по квартире.

Более того, в комнату залетел еще один крылатый. Вскоре одну мышь поймал кот, вторую ― сама женщина и выпустила их на волю.

Отметим, что подобные встречи, пусть и не часто, но все-таки случаются в жилых домах в Петербурге.

Фото и видео: КУПЧИНО / VK