Жители Ленобласти увидели ночью световой лес и лунное гало

В ночь на пятницу, 15 апреля, наблюдательные жители Ленобласти и туристы увидели световой лес и лунное гало. Об этом сообщили в телеграм-канале "Астро Фото Болото".
По словам автора публикации, подобное явление обычно можно наблюдать в северных регионах при крепких морозах.
Северное сияние сияло всю ночь, высоко и красиво. Началось с закатом, а закончилось с восходом. Иногда сияло даже над головой. К большому сожалению, облачность вмешалась в планы и спрятала много интересного.
Cate Archer, Астро Фото Болото, Телеграм
Свидетели природного явления отметили, что появился световой лес при температуре около нуля градусов.
Ранее на Piter.tv: 15 апреля в Петербурге температура будет ниже климатической нормы.
Фото: Cate Archer / Телеграм / Астро Фото Болото / Aurora Hunters
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