Жители Ленобласти увидели ночью световой лес и лунное гало

Свидетели природного явления отметили, что подобное явление обычно можно наблюдать в северных регионах при крепких морозах.

В ночь на пятницу, 15 апреля, наблюдательные жители Ленобласти и туристы увидели световой лес и лунное гало. Об этом сообщили в телеграм-канале "Астро Фото Болото".

По словам автора публикации, подобное явление обычно можно наблюдать в северных регионах при крепких морозах.

Северное сияние сияло всю ночь, высоко и красиво. Началось с закатом, а закончилось с восходом. Иногда сияло даже над головой. К большому сожалению, облачность вмешалась в планы и спрятала много интересного. Cate Archer, Астро Фото Болото, Телеграм

Свидетели природного явления отметили, что появился световой лес при температуре около нуля градусов.

Ранее на Piter.tv: 15 апреля в Петербурге температура будет ниже климатической нормы.

Фото: Cate Archer / Телеграм / Астро Фото Болото / Aurora Hunters