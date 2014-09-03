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Жители Ленобласти увидели ночью световой лес и лунное гало
Сегодня, 8:41
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Жители Ленобласти увидели ночью световой лес и лунное гало

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Свидетели природного явления отметили, что подобное явление обычно можно наблюдать в северных регионах при крепких морозах. 

В ночь на пятницу, 15 апреля, наблюдательные жители Ленобласти и туристы увидели световой лес и лунное гало. Об этом сообщили в телеграм-канале "Астро Фото Болото". 

По словам автора публикации, подобное явление обычно можно наблюдать в северных регионах при крепких морозах. 

Северное сияние сияло всю ночь, высоко и красиво. Началось с закатом, а закончилось с восходом. Иногда сияло даже над головой. К большому сожалению, облачность вмешалась в планы и спрятала много интересного.

Cate Archer, Астро Фото Болото, Телеграм

Свидетели природного явления отметили, что появился световой лес при температуре около нуля градусов. 

Ранее на Piter.tv: 15 апреля в Петербурге температура будет ниже климатической нормы.

Фото: Cate Archer / Телеграм / Астро Фото Болото / Aurora Hunters

 

Теги: астрофотоболто, природа, световой лес, северное сияние, явления природы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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