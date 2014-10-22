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15 апреля в Петербурге температура будет ниже климатической нормы
Сегодня, 8:00
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15 апреля в Петербурге температура будет ниже климатической нормы

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Также пройдут кратковременные дожди, местами с мокрым снегом

Перед выходными синоптическую ситуацию в атмосфере над Петербургом будет формировать тыловая, холодная часть циклона, уходящего в центр Европейской России. Его усилиями в городе ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями, погода, пройдут кратковременные дожди, местами с мокрым снегом. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Воздух 15 апреля в Петербурге прогреется до +4…+6, по Ленобласти до +2…+7 градусов. Такие значения на 1-2° ниже климатической нормы середины апреля. 

В субботу местами пройдут кратковременные дожди и станет чуть теплее, чем сегодня.

Фото: Piter.tv

Теги: михаил леус, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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