Видео: носовую часть "Ленинского комсомола" перевозили по Кронштадту

Конструкцию доставили в парк Остров фортов.

В парке носовая часть подлодки соединится с кормовой частью. Ее перевозили на минувших выходных.

Атомная подводная лодка "Ленинский комсомол" станет экспонатом Музея военно-морской славы в Кронштадте.

АПЛ пришлось разделить на две части, чтобы провезти по городу. Иначе пришлось бы перекрывать движение по всему Кронштадту. Кроме того, без разделения прочного корпуса выгрузить подлодку на причал было бы технически невозможно.

На данный момент музей еще не открыт. Там предстоит провести реставрацию интерьеров и формирование внутренней экспозиции.

Видео: ВКонтакте / Кронштадт | Остров фортов