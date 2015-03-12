Сегодня проходит первый этап перевозки кормовой части атомной подлодки "Ленинский комсомол"

Ее длина составляет около 50 метров, а вес почти 1,3 тыс. тонн.

В ночь на воскресенье, 9 октября, специалисты провели первый этап транспортировки атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол". Объект доставят в Музей военно-морской славы, который находится в Кронштадте. Пресс-служба "Острова фортов" поделилась снимками перевозки экспоната. Кадры сделаны с высоты птичьего полета.

Специалисты транспортировали кормовую часть корпуса судна. Ее длина составляет около 50 метров, а вес почти 1,3 тыс. тонн.

В ночь на 13 октября будет доставлена на территорию "Острова фортов" носовая часть подлодки. К-3 в будущем станет главным экспонатом Музея военно-морской славы.

Ранее на Piter.tv: ночью будет запрещено движение по Кронштадтскому шоссе из-за транспортировки подлодки.

Фото: пресс-служба "Острова фортов"