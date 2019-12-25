Фем-активистку Лелю Нордик задержали после заседания суда, но уже по другому делу

Суд пройдет по делу о мирной акции "Цепь солидарности", которая была два месяца назад.

Фем-активистку Лелю Нордик оштрафовали на 10 тысяч рублей за нарушение "антиковидного" постановления правительства №121, отпустили из здания суда, после чего опять задержали. Об этом девушка рассказала в своем Twitter.

Напомним, Нордик оказалась в автозаке во время протестной акции 21 апреля. Она находилась в саду у Театра юных зрителей. К ночи активистку привезли в отдел полиции №12 на Пражской улице.

В 4 часа ночи 22 апреля петербурженка написала о том, что ее задержали на 48 часов. Юридическую помощь оказать никто не смог.

После того, как суд постановил назначить штраф в 10 тыс. рублей, девушке не удалось поехать домой — ее задержали снова и повезли в 78-й отдел полиции на улице Чехова. Как оказалось, это связано с акцией "Цепь солидарности" на Воскресенской набережной, которая прошла 14 февраля. Тогда мероприятие прошло мирно. В итоге активистку все же отпустили.

Благодаря блестящей работе правозащитницы Веры Ивановой из "Апологии протеста" меня отпустили домой до суда. Да, на днях будет суд по новому делу. написала Леля Нордик в Instagram.

Фото: Piter.TV