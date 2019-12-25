На митинге в Петербурге задержали фем-активистку Лёлю Нордик

Также сотрудники правоохранительных органов задержали ещё несколько участников митинга в саду у ТЮЗа.

В саду у Театра юных зрителей (ТЮЗ) в Центральном районе полиция задержала фем-активистку Лёлю Нордик. Об этом сообщил корреспондент Piter.tv вечером 21 апреля. Девушка была задержана с плакатом в руках с надписью "Государство бьёт ногой в живот". Также сотрудники правоохранительных органов задержали ещё несколько участников митинга в саду у ТЮЗа.

Порядка 500 человек со Сенной площади двинулись по Гороховой улице в сторону ТЮЗа. Протестующим не помешала даже перекрытая улица Рубенштейна.

Ранее мы писали, что в Петербурге закрыты станции метро "Маяковская" и "Площадь Восстания".

Фото: Piter.tv