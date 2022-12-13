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Глава МВД Турции заявил о ненависти всего мира к США

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Он также назвал Европу пешкой США в Африке.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил о ненависти всего мира к США. Об этом он рассказал на встрече с молодежью в Стамбуле.

По словам Сойлу,  Вашингтон теряет репутацию, а Европа является пешкой США в Африке. Он подчеркнул, что такого понятия, как Европа, не существует, а ее роль не стоит преувеличивать.

Есть Америка. Европа – поезд в колонне Америки. В ней нет ничего особенного.

Сулейман Сойлу, глава МВД Турции

Ранее Захарова заявила, что США обязаны выдать визы российским журналистам.

Видео: Telegram / Пул №3

Теги: европа, мвд турции, сулейман сойлу, сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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