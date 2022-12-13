Глава МВД Турции заявил о ненависти всего мира к США

Он также назвал Европу пешкой США в Африке.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил о ненависти всего мира к США. Об этом он рассказал на встрече с молодежью в Стамбуле.

По словам Сойлу, Вашингтон теряет репутацию, а Европа является пешкой США в Африке. Он подчеркнул, что такого понятия, как Европа, не существует, а ее роль не стоит преувеличивать.

Есть Америка. Европа – поезд в колонне Америки. В ней нет ничего особенного. Сулейман Сойлу, глава МВД Турции

Ранее Захарова заявила, что США обязаны выдать визы российским журналистам.

Видео: Telegram / Пул №3