Захарова: США обязаны выдать визы российским журналистам

По ее словам, российские журналисты должны освещать работу ООН в период председательства Москвы в Совбезе.

США обязаны выдать визы российским журналистам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат отметила, что российские журналисты должны освещать работу ООН в период председательства Москвы в Совбезе. Она также подчеркнула, что Вашингтон обязан выдавать им американские визы, потому что журналисты должны освещать работу организации.

Есть целый ряд очень важных и актуальных для нас тем. Наша общественность, наши журналисты задают много вопросов, они рассчитывают на то, что смогут осветить эти события лично, не через третьи руки. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова рассказала о переговорах Лаврова в Венесуэле и Бразилии.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik