Захарова рассказала о переговорах Лаврова в Венесуэле и Бразилии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о переговорах главы ведомства Сергея Лаврова в Венесуэле и Бразилии. Об этом она сообщила в эфире радио Sputnik.
По словам дипломата, в Латинской Америке отмечают ущерб, нанесенный мировой экономике Западом. Она подчеркнула, что Запад также навредил "всему тому позитивному, конструктивному и рукотворному, что создавалась народами различных стран".
Конечно, из-за введенных санкций, рестрикций, каких-то ограничений все фиксируют те мировые процессы, которые сейчас происходят.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
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Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik
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