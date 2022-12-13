Захарова рассказала о переговорах Лаврова в Венесуэле и Бразилии

По словам дипломата, в Латинской Америке отмечают ущерб, нанесенный мировой экономике Западом.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о переговорах главы ведомства Сергея Лаврова в Венесуэле и Бразилии. Об этом она сообщила в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, в Латинской Америке отмечают ущерб, нанесенный мировой экономике Западом. Она подчеркнула, что Запад также навредил "всему тому позитивному, конструктивному и рукотворному, что создавалась народами различных стран".

Конечно, из-за введенных санкций, рестрикций, каких-то ограничений все фиксируют те мировые процессы, которые сейчас происходят. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

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Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik