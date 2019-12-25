Проект запуска лайнера "Принцесса Анастасия" между Петербургом и Калининградом пока не одобрен

Лайнер "Принцесса Анастасия" в ближайшее время не отправится из Петербурга в Калининград. Об этом "Невским Новостям" сообщил гендиректор компании Moby SPL Сергей Котенев. Паром хотели использовать для пассажирских перевозок между регионами.
Решение на стороне администрации Калининградской области, принято им. Проект был предложен — к сожалению, не принято решение. Пока продолжается переговорный процесс, и инфраструктура не вполне готова.
Сергей Котенев.
Напомним, на данный момент добраться до Калининграда из Северной столицы можно на поезде или на самолете.
Фото: ВКонтакте / MOBY SPL: паром "Принцесса Анастасия"
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