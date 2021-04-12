В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись "в лоб" два автомобиля

На Кутузовском проспекте в Москве произошло ДТП с участием двух автомобилей, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Сообщается, что при лобовом столкновение двух легковых автомобилей пострадал один человек. По предварительным данным, виновник аварии выехал "на встречку" и врезался в другое транспортное средство.
После ДТП были перекрыты четыре полосы проспекта из пяти.
Ранее мы сообщали, что в ДТП на Кантемировской улице пострадали три человека.
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