В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись "в лоб" два автомобиля

В результате ДТП было парализовано движение по четырем полосам из пяти.

На Кутузовском проспекте в Москве произошло ДТП с участием двух автомобилей, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Сообщается, что при лобовом столкновение двух легковых автомобилей пострадал один человек. По предварительным данным, виновник аварии выехал "на встречку" и врезался в другое транспортное средство.

После ДТП были перекрыты четыре полосы проспекта из пяти.

Ранее мы сообщали, что в ДТП на Кантемировской улице пострадали три человека.

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