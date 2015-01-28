В ДТП на Кантемировской улице пострадали три человека

Два пешехода находились на разделительной полосе, когда на них наехал автомобиль.

Появилась информация о пострадавших в ДТП на Кантемировской улице, которое произошло вечером 11 апреля. О них рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сообщение в полицию об аварии у дома №35 поступило в 18:20. "Фольксваген" поворачивал налево и врезался в "Ситроен". Второй автомобиль наехал на двух пешеходов, которые стояли на разделительном островке. В результате ДТП пострадали водитель "Ситроена" 1964-го года рождения и пешеход 1995-го года рождения, они получили травмы средней степени тяжести. Девушка 1996-го года рождения находится в тяжелом состоянии. По факту случившегося проводится проверка.

Piter.TV опубликовал видео с момента аварии. Пешехода отбросило на несколько метров. Кроме того, "Ситроен" сбил светофор и дорожный знак.

Видео: Piter.TV