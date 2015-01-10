Стало известно, куда обращаться мобилизованному петербуржцу, если не поступают выплаты

По данным Олега Эргашева, в течение суток со дня получения документов Городским информационно-расчетным центром (ГИРЦ) осуществляется выплата, деньги поступают на лицевые счета граждан.

В Петербурге продолжается кампания по частичной мобилизации. В беседе с "Петербургским дневником" вице-губернатор Олег Эргашев рассказал, куда обращаться в случае, если мобилизованному не поступают деньги.

По данным Олега Эргашева, в течение суток со дня получения документов Городским информационно-расчетным центром (ГИРЦ) осуществляется выплата, деньги поступают на лицевые счета граждан.

Если же выплаты не поступили, то следует обращаться в отдел социальной защиты населения по месту жительства мобилизованного.

С вопросами о частичной мобилизации можно обращаться по единому номеру 122, а также в администрации районов. Семьи мобилизованных могут обращаться в центры социальной помощи семье и детям районного уровня, непосредственно в сам ГИРЦ по справочным телефонам: 241-20-57 и 334-41-44.

Также Piter.tv узнал у военных юристов топ жалоб во время частичной мобилизации.

Фото: pxhere.com