Ученые рассказали о влиянии COVID-19 на психическое здоровье

Исследование опубликовано в научном журнале Lancet Psychiatry.

Британские и американские ученые опубликовали исследование, в котором говорится, что каждый третий переболевший COVID-19 страдает от нервного или психического расстройства спустя шесть месяцев после заражения. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на научный журнал Lancet Psychiatry.

Отмечается, что исследование было проведено почти на 240 тысячах пациентах. Специалисты проверяли, есть ли у переболевших COVID-19 последствия в виде 14 различных нервных или психических расстройств спустя полгода после обнаружения у них вируса.

Согласно опубликованным данным, у переболевших чаще возникали нарушения мозговой деятельности, чем у тех, кто переболел гриппом или иными респираторными заболеваниями.

Среди 236 379 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, высчитанная распространенность диагнозов неврологических или психиатрических заболеваний в последующие шесть месяцев составила 33,62%. из публикации журнала Lancet Psychiatry

Исследователи заявляют,, что у 17% переболевших было обнаружено тревожное расстройство, аффективное расстройство – у 14%, ишемический инсульт – у 2%, бессонница – у 5%, деменция – у 0,7%. По мнению специалистов, эти данные подчеркивают необходимость усиленного неврологического наблюдения за пациентами.

Ранее в Южной Корее заявили, что эта неделя станет критической для страны в борьбе с пандемией.

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