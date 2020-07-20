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Эксперты прокомментировали исключение конкурса Чайковского из международной организации
Сегодня, 10:43
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Эксперты прокомментировали исключение конкурса Чайковского из международной организации

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Они отметили, что такого не было даже на пике Холодной войны.

Конкурс Чайковского исключили из Всемирной федерации международных музыкальных конкурсов. Новость прокомментировали авторы Telegram-канала "Мейстер". 

Эксперты отметили, что музыкальный конкурс был принят в организацию в 1971 году — в разгар Холодной войны. В предыдущие военные конфликты, в которых участвовала Россия, "западные партнеры" критиковали Россию, но конкурсы не отменяли. 

И хотя руководство федерации заявило, что оно аполитично, причиной исключения стали все же политические мотивы, так как организация не может "поддерживать состязание, финансируемое российским режимом". 

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге за день до открытия отменили выставку "Геноциду — нет!". 

Фото: Pexels 

Теги: конкурс чайковского, музыкальный конкурс
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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