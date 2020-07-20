Эксперты прокомментировали исключение конкурса Чайковского из международной организации

Они отметили, что такого не было даже на пике Холодной войны.

Конкурс Чайковского исключили из Всемирной федерации международных музыкальных конкурсов. Новость прокомментировали авторы Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты отметили, что музыкальный конкурс был принят в организацию в 1971 году — в разгар Холодной войны. В предыдущие военные конфликты, в которых участвовала Россия, "западные партнеры" критиковали Россию, но конкурсы не отменяли.

И хотя руководство федерации заявило, что оно аполитично, причиной исключения стали все же политические мотивы, так как организация не может "поддерживать состязание, финансируемое российским режимом".

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге за день до открытия отменили выставку "Геноциду — нет!".

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