Неизвестные избили прохожих на трамвайной остановке на улице Ярослава Гашека

Пострадавшие были доставлены в больницу.

Полиция Фрунзенского района задержала двух подозреваемых в причастности к избиению на трамвайной остановке на улице Ярослава Гашека. Инцидент произошёл 9 января около 19:35.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, всё произошло на остановке. Двое неизвестных напали на 21-летнего мужчину, ударив его ногой в спину, после чего завязалась драка. 37-летний прохожий, пытавшийся разнять дерущихся, также пострадал. Оба пострадавших были доставлены в больницу и после осмотра отпущены на амбулаторное лечение.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала двух петербуржцев 17 и 20 лет, подозреваемых в совершении преступления. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".

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Фото: Piter.TV