Житель Колпино во время дорожного конфликта распылил перцовый баллончик

Пострадавший обратился за медицинской помощью с ожогом глаз.

Полиция задержала жителя Колпино, подозреваемого в нападении на оппонента во время дорожного конфликта.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошёл 7 января на Тверской улице. Как сообщили в полиции, водитель автомобиля Kia Rio. распылил перцовый баллончик в лицо 33-летнему жителю Колпино и скрылся. Пострадавший обратился за медицинской помощью с ожогом глаз.

Позже, 9 января, водитель Kia Rio, 32-летний мужчина, обратился в полицию с заявлением о том, что его оппонент разбил заднее стекло его автомобиля.По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".

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Фото: Piter.TV