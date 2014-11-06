Конференция "Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы" состоится в Петербурге

Конференция начнется с торжественной церемонии награждения застройщиков Северо-Западного федерального округа, победителей и призеров в номинациях премии ТОП ЖК-2024, а также лидеров по вводу жилья в регионах СЗФО в 2023 году.

В четверг, 27 июня, в Петербурге состоится конференция "Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы", организованная "Единым ресурсом застройщиков". Как пишет портал "Строительный Петербург", в рамках мероприятия будут обсуждаться вопросы комплексного развития территорий, выбора земель для строительства многоквартирных домов в Северо-Западном федеральном округе, а также новые тренды потребительского спроса и маркетинга в девелопменте.

Среди спикеров и экспертов конференции: первый заместитель председателя комитета по строительству Петербурга Алексей Гирин, директор по продажам компании "Философт" Роман Чащин, руководитель направления продаж ООО Юникорн (ТП Ujin) Ваграм Папоян, менеджер по работе с ключевыми клиентами Циан Шынар Мухамбетова, руководитель центра продаж по строительным организациям ВОЛМА Михаил Степанов, СЕО РПА "Компас" Михаил Бутенко, директор консалтингового центра Петербургская недвижимость (Setl Group) Ольга Трошева. Модератором конференции станет заместитель председателя комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства, руководитель портала ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик.

Конференция начнется с торжественной церемонии награждения застройщиков Северо-Западного федерального округа, победителей и призеров в номинациях премии ТОП ЖК-2024, а также лидеров по вводу жилья в регионах СЗФО в 2023 году. В рамках мероприятия также состоится вручение дипломов о присвоении классов умного дома.

Участие в конференции бесплатное, но требует предварительной регистрации. Мероприятие пройдет с 10:30 до 13:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Ивашенцова, 2А, Kostas Hotel 4*, Конференц-зал, 2 этаж. Подробная программа конференции здесь.

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Фото: портал "Строительный Петербург"