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По Невскому проспекту проехала колонна мотоциклистов
Сегодня, 14:06
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По Невскому проспекту проехала колонна мотоциклистов

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Закрытие сезона в этом году было неофициальным, потому что байкерам не удалось согласовать мероприятие со Смольным.

В субботу днем, 2 октября, колонна байкеров проехала проехала по Невскому проспекту. Об этом петербуржцы рассказали в социальных сетях. 

В сторону Дворцовой площади мотоциклисты проследовали по центральной улице и  заняли две полосы. Закрытие сезона в этом году было неофициальным, потому что байкерам не удалось согласовать мероприятие со Смольным. Однако участников организованного мотосообщества сопровождали два сотрудника ДПС. Они также двигались на мотоциклах.

Традиционно закрытие мотосезона происходит в конце сентября. 

Ранее Piter.tv сообщал, что в "Игора Драйв" пройдут соревнования по мотогонкам.

Фото: Вконтакте /АССОЦИАЦИЯ МОТОЦИКЛИСТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА / Игорёк Крэйз

Теги: байкеры, закрытие мотосезона, мотоциклисты
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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