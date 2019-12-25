По Невскому проспекту проехала колонна мотоциклистов

Закрытие сезона в этом году было неофициальным, потому что байкерам не удалось согласовать мероприятие со Смольным.

В субботу днем, 2 октября, колонна байкеров проехала проехала по Невскому проспекту. Об этом петербуржцы рассказали в социальных сетях.

В сторону Дворцовой площади мотоциклисты проследовали по центральной улице и заняли две полосы. Закрытие сезона в этом году было неофициальным, потому что байкерам не удалось согласовать мероприятие со Смольным. Однако участников организованного мотосообщества сопровождали два сотрудника ДПС. Они также двигались на мотоциклах.

Традиционно закрытие мотосезона происходит в конце сентября.

Ранее Piter.tv сообщал, что в "Игора Драйв" пройдут соревнования по мотогонкам.

Фото: Вконтакте /АССОЦИАЦИЯ МОТОЦИКЛИСТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА / Игорёк Крэйз