Петербургские байкеры закрыли "Мотосезон-2019"

В субботу, 28 сентября, в 14:00 в центре Петербурга стартовало закрытие "Мотосезона-2019". Празднование началось утром на Дворцовой площади. После официальной части в честь завершения сезона мотоколонна проехала по центральным улицам города. Мотоциклисты снова вернутся на главную площадь Петербурга, где будут находиться до 18:00.
Отметим, что на время пробега движение в центре города было перекрыто. Однако маршрут не раскрывался "в целях безопасности". Об этом рассказали в группе "Питерское закрытие мотосезона 2019".
В сервисе "Яндекс.Пробки" петербуржцы выразили возмущение образовавшимися пробками, напомнившими заторы 15 сентября, когда в городе проводили легкоатлетический пробег. К общему недовольству в соцсетях присоединился депутат ЗакСа Петербурга Борис Вишневский. Он не стал сдерживаться в своем Telegram-канале:
"Намертво застряли в троллейбусе напротив Мариинской больницы. И не выйти. Говорят, ради мотоциклистов перекрыли Невский. Какой идиот это придумал?"
"Доползли. Теперь не проехать по Невскому - ничего не ходит. ...".
Piter.TV следил за закрытием мотосезона и в прошлом году. Проезд колонны байкеров тогда вызвал интерес горожан.
Видео: Piter.TV
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