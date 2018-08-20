Петербургские байкеры закрыли "Мотосезон-2019"

Пробег колонны мотоциклистов заснял наш мобильный корреспондент.

В субботу, 28 сентября, в 14:00 в центре Петербурга стартовало закрытие "Мотосезона-2019". Празднование началось утром на Дворцовой площади. После официальной части в честь завершения сезона мотоколонна проехала по центральным улицам города. Мотоциклисты снова вернутся на главную площадь Петербурга, где будут находиться до 18:00.

Отметим, что на время пробега движение в центре города было перекрыто. Однако маршрут не раскрывался "в целях безопасности". Об этом рассказали в группе "Питерское закрытие мотосезона 2019".

В сервисе "Яндекс.Пробки" петербуржцы выразили возмущение образовавшимися пробками, напомнившими заторы 15 сентября, когда в городе проводили легкоатлетический пробег. К общему недовольству в соцсетях присоединился депутат ЗакСа Петербурга Борис Вишневский. Он не стал сдерживаться в своем Telegram-канале:

"Намертво застряли в троллейбусе напротив Мариинской больницы. И не выйти. Говорят, ради мотоциклистов перекрыли Невский. Какой идиот это придумал?" "Доползли. Теперь не проехать по Невскому - ничего не ходит. ...".

Piter.TV следил за закрытием мотосезона и в прошлом году. Проезд колонны байкеров тогда вызвал интерес горожан.

Видео: Piter.TV