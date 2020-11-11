Сегодня в "Игора Драйв" пройдут соревнования по мотогонкам

На фестивале организуют шоу-программу и развлечения для детей.

В воскресенье, 11 июля, в комплексе "Игора Драйв" состоятся соревнования по шоссейно-кольцевым мотогонкам. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике".

Гости автодрома смогут увидеть различные мотоциклы и автомобили, выставленные на экспозиции. Для посетителей организуют шоу и музыкальные программы. Малыши смогут развлечься в детских зонах и попробовать угощения. Обещают гостям и фотосессию с пилотами.

Ранее на Piter.tv сообщили, что под Петербургом с 2023 года будет проходить Гран-при чемпионата "Фoрмулы-1".

Фото: ВКонтакте / Игора Драйв