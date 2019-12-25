Стало известно, когда "умрут" все смартфоны

Специалисты считают, что их вытеснят уже через несколько лет.

Привычным нам смартфонам осталось существовать совсем немного. Вместе с массовым использованием сетей связи пятого поколения, эти устройства будут полностью вытеснены очками дополненной реальности. Об этом сообщило издание Business Insider со ссылкой на слова президента компании Qualcomm Кристиано Амона.

Он заявил, что все крупные игроки рынка уже занимаются разработками в сфере виртуальной реальности (VR) и в сфере АR (augmented reality, очки дополненной реальности)

Амон отметил в своем комментарии Business Insider, что он "видел достаточно, чтобы утверждать, что всего через два года наш мир кардинально изменится". Он считает, что единственное, чего недостает всем современным разработкам в сфере VR/AR, так это мобильности. Специалист уверен, что через несколько лет появятся устройства, которые не отличаются от обычных очков, но с их помощью можно общаться в социальных сетях, накладывать на окружающий мир необходимую информацию и образы

Сами по себе эти очки дополненной реальности будут достаточно простыми с технической стороны, считает Кристиано Амон. Теперь дело за вычислительной мощностью, которую должны предоставить сети 5G.

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