Мистика: В Бразилии в лесной чаще обнаружен огромный горбатый кит

В сети опубликовано видео необычной находки.

В Бразилии среди мангровых зарослей обнаружен огромный взрослый горбатый кит.

На острове Марахо обнаружен мертвый кит длиной 11 метров. Как оказался такой большой морской житель среди мангровых зарослей, неизвестно. Специалисты пытаются выяснить причину смерти великана, а главное, каким образом гигантский кит оказался в лесу. Выдывигаются самые различные гипотезы, вплоть до того, что в лес кита перенесли инопланетяне.

Но самой вероятная версия, кит попал в это место вместе с мощным приливом, а с отливом не смог уплыть обратно в океан и погиб без воды.

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Видео: YouTube/PL4YST4TION3FR34K