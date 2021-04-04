В Кирове обрушилась часть крыши спорткомплекса во время детских соревнований

Обрушение могло произойти из-за скопления снега и влаги на крыше спорткомплекса.

В спорткомплексе города Кирова обрушилась часть крыши во время детских соревнований. Об этом сообщает прокуратура Кировской области. В настоящее время ведомство ведет проверку фо факту инфидента.

На месте происшествия работает районный прокурор. Результаты проверки находятся на контроле руководства прокуратуры Кировской области. По предварительным данным, пострадавшие отсутствуют, обрушение могло произойти из-за перегруза крыши, а также скопления влаги.

Сегодня, 4 апреля, в Кирове во время детских соревнований произошло частичное обрушение крыши спорткомплекса "Вересники". По случайному стечению обстоятельств никто из детей не пострадал. По предварительным данным, обрушение произошло из-за скопления мокрого снега и влаги на крыше комплекса. из сообщения пресс-службы прокуратуры Кировской области

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Видео: Telegram/True Chp