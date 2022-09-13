Капитан поврежденного в Северном море контейнеровоза оказался гражданином РФ

Экипаж судна состоит из граждан России и Филиппин.

Задержанный капитан контейнеровоза Solong, который столкнулся с танкером в Северном море у побережья Великобритании, является гражданином России, – сообщают в Sky News.

Напомним, что в понедельник, 10 марта, два судна – контейнеровоз и перевозящий авиатопливо танкер – столкнулись в водах Северного моря. В результате аварии, которая, как полагают, была спровоцирована плохой видимостью, пострадали 32 человека. Экипаж обоих судов – 37 человек – своевременно эвакуировали. Один из членов экипажа пропал без вести и, вероятно, погиб.

Задержанному капитану контейнеровоза Solong 59 лет. Его арестовали по подозрению в непредумышленном убийстве по неосторожности. Однако, как сообщают в Reuters со ссылкой на источники в области морской безопасности, в произошедшем нет каких-либо признаков злонамеренных действий.

В американской компании Crowley, которая владеет танкером Stena Immaculate, заявили, что выброс вредных для экологии веществ (авиатоплива) и ущерб окружающей среде маловероятен, поскольку большая их часть испарилась или сгорела во время пожара на судне.

Ранее мы сообщали, что в Верхнем Рейне обнаружено загрязнение пестицидами в масштабах всего ландшафта.

Фото: Скриншот из видеоматериала Sky News