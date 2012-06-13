В Петербурге завершился период представления документов на выдвижение кандидатов на пост губернатора

Документы на выдвижение подали 22 кандидата.

В Петербурге завершился период представления документов на выдвижение кандидатов на должность губернатора города. Об этом пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на председателя избирательной комиссии Петербурга Максима Мейксина.

Выдвижение кандидатов проходило с 31 мая до 18:00 29 июня. Документы на выдвижение подали 22 кандидата.

Ранее в Петербурге на базе Общественной палаты открылся Штаб по независимому наблюдению за губернаторскими выборами. На каждом избирательном участке в дни голосования будут работать наблюдатели, которых обучат в ходе подготовки ко дню голосования.

Напомним, выборы главы города состоятся в этом году с 6 по 8 сентября.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)