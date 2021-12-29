В петербургском кафе собираются назвать десерт в честь фигуристки Валиевой

Десерт будет в позиции меню временно.

Петербургское кафе разрабатывает десерт, который назовут в честь фигуристки Камилы Валиевой. Об этом Piter.tv рассказал сооснователь "The Buddy Cafe" Андрей Александров.

Десерт будет сделан в виде фигурного конька или голубя. Также рассматривается вариант с бабочкой. Планируется, что позиция будет в меню 2-3 недели. По словам Александрова, заведение не хочет уходить глубоко в политику, но возможно частью десерта также станет колючка.

Ранее витрину кафе на улице Ломоносова украсили рисунком с Валиевой на фоне российского флага.

Это такой порыв души, искренний, теплый, потому что Питер действительно многих поддерживает, и не только спортсменов. Мы своих не бросаем в беде. Андрей Александров.

Напомним, 11 февраля стало известно, что в допинг-пробе Валиевой, который был взят в конце декабря прошлого года на чемпионате РФ, обнаружен препарат триметазидин. Спортсменке разрешили выступить в одиночных соревнованиях на Олимпийских играх-2022. По итогам короткой программы, которая была представлена накануне, Валиева заняла первое место.

Видео: Piter.tv