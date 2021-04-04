Под Калугой сгорел дотла вагон электрички

На станции Малоярославец Калужской области сгорел вагон электрички, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на "Центральную пригородную пассажирскую компанию". Инцидент произошел в воскресенье, 4 апреля.
По предварительным данным, загорелась кабина машиниста электрички, которая следовала в Москву. Все пассажиры были быстро эвакуированы локомотивной бригадой. Их пересадили в другой поезд, следующий по аналогичному маршруту.
На данный момент все последствия ликвидированы, причина устанавливается. В результате случившегося никто не пострадал. На движение других электропоездов ситуация не повлияла.
комментарий ЦППК для "РИА Новости"
Причины происшествия выясняются.
Ранее электричка сбила насмерть двух человек на платформе в Москве.
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