Под Калугой сгорел дотла вагон электрички

В результате инцидента никто не пострадал.

На станции Малоярославец Калужской области сгорел вагон электрички, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на "Центральную пригородную пассажирскую компанию". Инцидент произошел в воскресенье, 4 апреля.

По предварительным данным, загорелась кабина машиниста электрички, которая следовала в Москву. Все пассажиры были быстро эвакуированы локомотивной бригадой. Их пересадили в другой поезд, следующий по аналогичному маршруту.

На данный момент все последствия ликвидированы, причина устанавливается. В результате случившегося никто не пострадал. На движение других электропоездов ситуация не повлияла. комментарий ЦППК для "РИА Новости"

Причины происшествия выясняются.

Ранее электричка сбила насмерть двух человек на платформе в Москве.

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