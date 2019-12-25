Инсайдер раскрыл детали iPhone 13

До презентации остается еще больше года, поэтому данная информация может обновляться и дополняться.

В СМИ просочились некоторые характеристики новой модели iPhone, которая должна выйти в 2021 году. Об этом сообщило издание MacRumors со ссылкой на инсайдера Fudge.

Новый смартфон будет иметь основную камеру из четырех объективов. Два объектива по 64 Мп, один из них будет выполнять функцию широкоугольника с цифровым увеличением в шестикратном размере. Второй объектив позволит снимать видео с детализацией. Ещё два объектива получат по 40 Мп. Также новую модель смартфона оснастят лидаром, который будет отвечать за глубину кадра. Дополнительно на задней панели рассекреченного смартфона будет находиться 40-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив с оптическим обратным зумом.

У новой модели не видно никаких отверстий, то есть заряжать его можно только с помощью беспроводной зарядки.

До презентации остается еще больше года, поэтому эта информация может обновляться и дополняться.

Новые iPhone 12 выйдут не раньше ноября.

Фото: htstatic.imgsmail.ru