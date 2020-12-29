Стало известно, какие iPhone не смогут обновиться до iOS 15

Выход первой бета-версии iOS 15 запланирован на июнь 2021 года.

Популярный iPhone SE не получит iOS 15. Об этом со ссылкой на собственный источник в Apple сообщило французское издание iPhoneSoft.

По данным источника, компания решила прекратить поддержку iPhone SE, 6s и 6s Plus. Также новую операционную версию iPadOS 15 не получат планшеты iPad mini 4, iPad Air 2 и iPad 5.

Все остальные модель, от iPhone 7 и далее получат обновления. Выход первой бета-версии iOS 15 и iPadOS 15 запланирован на июнь 2021 года.

Ранее Павел Дуров призвал отказываться от iOS в пользу Android.

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