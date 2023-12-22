Петербуржцам рассказали, как восстановить режим сна

При соблюдении этих рекомендаций восстановить режим можно за один-три дня.

Роспотребнадзор Петербурга рассказал жителям города, как восстановить режим сна, который у многих сбился во время длинных праздничных выходных.

Специалисты советуют гулять примерно за час до сна на свежем воздухе, ложиться спать в полной темноте, перед сном хорошо проветривать спальню и исключать любые гаджеты перед сном.

При соблюдении этих рекомендаций восстановить режим можно за один-три дня.

Ранее врач рассказала, как восстановить режим после новогодних праздников.

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