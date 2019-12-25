В Мариинке рассказали, как будут пускать на спектакли с 30 октября

На входе в театр нужно предъявить один из трех документов.

В Мариинском театре рассказали, как будут принимать зрителей с 30 октября, когда в Петербурге начнёт действовать локдаун.

На входе в театр нужно предъявить один из документов: QR-код о полном курсе вакцинации от коронавируса, QR-код о перенесённом заболевании или справку о наличии медотвода вместе с отрицательным результатом ПЦР-теста.

В театре отметили, что по всем вопросам, связанным с новыми правилами, можно обратиться в справочную службу театра по телефону (812) 326-41-41.

С 30 октября по 7 ноября в Петербурге кафе и рестораны будут работать только на вынос и с доставкой, музеи и театры смогут принимать посетителей только по QR-коду, в ТЦ будут работать только пункты вакцинации, продуктовые магазины и аптеки.

Фото: ВКонтакте / Мариинский театр