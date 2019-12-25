Диетолог рассказала, как есть и не толстеть

Набор веса зависит не только от качества и количества продуктов, но и от внешних факторов.

Есть с удовольствием и не набирать лишний вес вполне возможно, главное – следовать нескольким правилам. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная.

Набор веса зависит не только от качества и количества продуктов, но и от внешних факторов. Врач отметила, что важно принимать пищу в расслабленном состоянии. Например, по наблюдениям диетолога, люди, которые едят перед телевизором, быстрее толстеют, чем те, кто ни на что не отвлекается во время еды.

При этом вы едите медленнее и съедаете ровно столько, сколько нужно. Ирина Бережная, диетолог

Также врач посоветовала отказаться от перекусов на бегу или стоя, потому что такая привычка приводит к перееданию. Когда перекусы на ходу, человек не ощущает сытости в полной мере.

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