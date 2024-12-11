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В Петербург начнут привлекать сотрудников из других регионов РФ
Сегодня, 12:44
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В Петербург начнут привлекать сотрудников из других регионов РФ

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Вакансии представят городские предприятия из приоритетных отраслей.

В Петербурге 10 февраля заработает Консультационный пункт для соискателей из регионов РФ, готовых работать в Северной столице. Об этом рассказали в Смольном. 

Вакансии представят городские предприятия из приоритетных отраслей: рабочий персонал, производство, сервисное обслуживание, сфера продаж, обслуживание клиентов, розничная торговля, строительство и недвижимость. В Консультационный пункт можно обратиться по телефону и лично. 

Специалисты предложат соискателям заполнить анкету о себе и желаемом месте работы. На ее основании подберут наиболее подходящие вакансии. 

Помимо этого, предоставят полную информацию о специфике рынка труда Петербурга и сориентируют в уровне заработных плат. Также подскажут приоритетные сферы работы и наиболее востребованные профессии.

Пресс-служба Смольного 

Согласно статистике за 2024 год, среди кандидатов, находящихся в поиске работы в Петербурге, мужчин в два раза больше, чем женщин. Порядка 35% соискателей имели среднее профессиональное образование, 65% – высшее. Большую часть интересовала постоянная работа. Также наблюдается спрос на "удаленку". 

Консультационный пункт на 7-й линии В. О., 44, будет работать до ноября. Обратиться за помощью в поиске работы получится и по телефону: +7 (965) 474-84-88.

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Фото: pxhere 

Теги: привлечение кадров, работа в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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