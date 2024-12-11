В Петербург начнут привлекать сотрудников из других регионов РФ

Вакансии представят городские предприятия из приоритетных отраслей.

В Петербурге 10 февраля заработает Консультационный пункт для соискателей из регионов РФ, готовых работать в Северной столице. Об этом рассказали в Смольном.

Вакансии представят городские предприятия из приоритетных отраслей: рабочий персонал, производство, сервисное обслуживание, сфера продаж, обслуживание клиентов, розничная торговля, строительство и недвижимость. В Консультационный пункт можно обратиться по телефону и лично.

Специалисты предложат соискателям заполнить анкету о себе и желаемом месте работы. На ее основании подберут наиболее подходящие вакансии.

Помимо этого, предоставят полную информацию о специфике рынка труда Петербурга и сориентируют в уровне заработных плат. Также подскажут приоритетные сферы работы и наиболее востребованные профессии. Пресс-служба Смольного

Согласно статистике за 2024 год, среди кандидатов, находящихся в поиске работы в Петербурге, мужчин в два раза больше, чем женщин. Порядка 35% соискателей имели среднее профессиональное образование, 65% – высшее. Большую часть интересовала постоянная работа. Также наблюдается спрос на "удаленку".

Консультационный пункт на 7-й линии В. О., 44, будет работать до ноября. Обратиться за помощью в поиске работы получится и по телефону: +7 (965) 474-84-88.

Ранее на Piter.TV: названа самая высокооплачиваемая офисная профессия в Ленобласти за январь.

Фото: pxhere