Правительство России продлило госпрограмму развития промышленности до 2030 года

Особый акцент будет сделан на поддержке технопарков.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ уточнило целевые показатели программы развития промышленности на ближайшие десять лет. Отмечается, что особый акцент сделан на поддержке технопарков. Об этом он сообщил на совещании с заместитеями.

Мишустин отметил, что плановые значения государственной программы были направлены на достижение роста экспорта несырьевых товаров. Их размер – не менее 70% по сравнению с показателями прошлого года.

Особый акцент в обновленной госпрограмме сделан на мерах поддержки индустриальных парков и промышленных технопарков, будем наращивать объем введенных в эксплуатацию производственных площадей со всей необходимой инфрастуктурой. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин добавил, что в области развития технопарков акцентом станет увеличение объема внебюджетных инвестиций и выпуск промышленной продукции.

Ранее в России продлили заморозку цен на масло и сахар.

Видео: Правительство России