Правительство РФ утвердило дополнительные меры поддержки туроператоров

Срок подачи уведомления о возврате денег туристам увеличивается до одного месяца.

Правительство России утвердило дополнительные меры поддержки туроператоров в сфере зарубежного туризма в связи с ограничением полетов в Турцию. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

По закону туроператоры обязаны платить ежегодные взносы в резервный фонд объединения "Турпомощь" в размере от 50 до 500 тысяч рублей. На время пандемии COVID-19 это правило отменили. Сейчас правительство России приняло решение продлить эту меру поддержки на 2021 год.

Решение поддержит участников отрасли и поможет продолжить выполнять обязательства перед туристами, туры которых были отменены из-за коронавируса. из сообщения пресс-службы кабмина

Также продлена возможность использовать средства фонда персональной ответственности туроператоров на возврат денег туристам за аннулированные зарубежные туры. Согласно другой мере поддержки, увеличивается срок подачи уведомления о возврате туристам денег с двух недель до одного месяца.

Ранее мы сообщали, что кабмин направит 1,2 млрд рублей на поддержку проектов в сфере туризма.

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