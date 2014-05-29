Британцы требуют от парламента принять меры по поддержке населения в экономический кризис.

В Лондоне тысячи человек вышли на протесты из-за роста цен. Соответствующей информацией поделились местные журналисты с британского телеканала Sky News. В субботу люди вышли на улицы ради того, чтобы показатель правительству свою позицию по вопросу набирающего обороты экономического кризиса. Марширующие потребовали от кабинета министров и Бориса Джонсона принять более решительные меры для поддержки населения.

Марш был организован Британским конгрессом тред-юнионов. В нем приняли участие известные политики из Лейбористской партии, сотрудники железнодорожной сферы. В TUC уточнили, что на территории Великобритании на протяжении почти 15 лет размер окладов практически не менялся. Это приводит к сокращению реального уровня доходов, связанному с высоким уровнем инфляции в стране. По мнению аналитиков, каждый работающий британец в среднем потерял порядка 20 тысяч фунтов (25 тысяч долларов) с 2008 года.

Стоит отметить, что демонстрация началась в 12 часов от улицы Портленд-плейс и завершилась около Вестминстерского дворца, на площади Парламент-сквер.

Армянская оппозиция возобновила протестные акции с требованием отставки Пашиняна.

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